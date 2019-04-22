Эксперт назвал три основных типа нарушений в ходе выборов президента. Новости

В Украине в ходе первого и второго тура выборов президента зафиксированы три основных типа нарушений. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 22 апреля, в ходе пресс-конференции в Киеве сообщил аналитик Гражданской сети «Опора» Александр Неберикут.

По его словам, голосование украинцев во втором туре президентских выборов оправдало ожидания наблюдателей в контексте снижения нарушений избирательного процесса.

«Вместе с этим мы наблюдаем проблемы, которые повторяются от выборов к выборам. Это касается не только повторений нарушений, которые имели место 31 марта, 21 апреля. Речь идет и о предыдущих избирательных циклах. Несмотря на то, что голосование прошло в спокойной атмосфере, мы должны думать над минимизацией проявлений даже этих нарушений», – отмечает аналитик.

Он подчеркнул, как и по предварительным данным в рамках первого тура, есть три типа основных нарушений избирательного законодательства в ходе второго тура выборов президента Украины. «Наиболее частое – попытка выдачи бюллетеня без предъявления соответствующих документов – паспорта гражданина Украины. Таких случаев 21 апреля было зафиксировано 5,5%, в рамках первого тура таких случаев было 14,5%», – сообщил представитель Гражданской сети «Опора».

Второй тип нарушений, который наблюдатели зафиксировали в ходе первого и второго туров выборов президента, касается намеренного разглашения избирателями тайны голосования путем демонстрации бюллетеня – 10,4% и 5% случаев соответственно.

«Третий тип нарушений касается фотографирования избирательного бюллетеня. Такие случаи или попытки были зафиксированы на 3,3% избирательных участков. Немного выше, но незначительно, был показатель в ходе голосования в первом туре выборов», – проинформировал эксперт.

При этом в Гражданской сети «Опора» также заявили, что в ходе второго тура выборов президента Украины день голосования в целом прошел неконфликтно и с соблюдением украинского законодательства и международных стандартов.

В ЦИК уже озвучили возможную дату оглашения результатов выборов президента Украины, и рассказали о процессе подсчета голосов.

Как сообщалось ранее, на основании 95,57% обработанных ЦИК протоколов, лидирует Владимир Зеленский (73,15%), у Петра Порошенко – 24,52%.

Во втором туре выборов 21 апреля явка в Донецкой области была ниже, чем в первом туре, и составила 57,21%. В Луганской области отклонения в активности избирателей от первого тура были незначительными, явка 21 апреля здесь составила 56,34% избирателей.

Читайте также: