Эксперт назвал три основных типа нарушений в ходе выборов президента. Новости

В Украине в ходе первого и второго тура выборов президента зафиксированы три основных типа нарушений. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 22 апреля, в ходе пресс-конференции в Киеве сообщил аналитик Гражданской сети «Опора» Александр Неберикут.
По его словам, голосование украинцев во втором туре президентских выборов оправдало ожидания наблюдателей в контексте снижения нарушений избирательного процесса.
«Вместе с этим мы наблюдаем проблемы, которые повторяются от выборов к выборам. Это касается не только повторений нарушений, которые имели место 31 марта, 21 апреля. Речь идет и о предыдущих избирательных циклах. Несмотря на то, что голосование прошло в спокойной атмосфере, мы должны думать над минимизацией проявлений даже этих нарушений», – отмечает аналитик.
Он подчеркнул, как и по предварительным данным в рамках первого тура, есть три типа основных нарушений избирательного законодательства в ходе второго тура выборов президента Украины. «Наиболее частое – попытка выдачи бюллетеня без предъявления соответствующих документов – паспорта гражданина Украины. Таких случаев 21 апреля было зафиксировано 5,5%, в рамках первого тура таких случаев было 14,5%», – сообщил представитель Гражданской сети «Опора».
Второй тип нарушений, который наблюдатели зафиксировали в ходе первого и второго туров выборов президента, касается намеренного разглашения избирателями тайны голосования путем демонстрации бюллетеня – 10,4% и 5% случаев соответственно.
«Третий тип нарушений касается фотографирования избирательного бюллетеня. Такие случаи или попытки были зафиксированы на 3,3% избирательных участков. Немного выше, но незначительно, был показатель в ходе голосования в первом туре выборов», – проинформировал эксперт.
При этом в Гражданской сети «Опора» также заявили, что в ходе второго тура выборов президента Украины день голосования в целом прошел неконфликтно и с соблюдением украинского законодательства и международных стандартов.
В ЦИК уже озвучили возможную дату оглашения результатов выборов президента Украины, и рассказали о процессе подсчета голосов.
Как сообщалось ранее, на основании 95,57% обработанных ЦИК протоколов, лидирует Владимир Зеленский (73,15%), у Петра Порошенко – 24,52%.
Во втором туре выборов 21 апреля явка в Донецкой области была ниже, чем в первом туре, и составила 57,21%. В Луганской области отклонения в активности избирателей от первого тура были незначительными, явка 21 апреля здесь составила 56,34% избирателей.
Читайте также:
- Верховной Раде нужно урегулировать законы в связи со случаями подкупа избирателей, – аналитик
- В день голосования: Правоохранители Донетчины рассказали о выявленных нарушениях
- День выборов президента Украины прошел на высоком уровне, – «Опора»
- Прифронтовое Лебединское: В ЦИК прокомментировали ситуацию с проблемным участком на Донетчине
- Второй тур выборов: На Донечине обработаны 99% протоколов, на Луганщине – 75%
- В ЦИК привезли первый протокол с мокрой печатью
- Впервые в Украине такой уровень: В ЦИК рассказали о подсчете голосов на выборах президента
- На Донетчине на открывшемся не вовремя участке проголосовал один человек
- В день голосования во втором туре выборов полиция зафиксировала 1245 сообщений о нарушениях избирательного законодательства
- В ЦИК озвучили возможную дату оглашения результатов выборов
- Явка по стране: Донетчина заняла 22-е место, Луганщина – 23-е
Комментарии