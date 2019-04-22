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«ЛНР» сегодня передает на подконтрольную территорию 60 заключенных. Новости

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«ЛНР» сегодня передает на подконтрольную территорию 60 заключенных

22.04.19 12:23dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Возле Счастья (Луганская обл.) незаконные вооруженные формирования передают на подконтрольную украинским властям территорию заключенных. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает «Громадське радіо» со ссылкой на собственные источники.

Как сообщается, в эти минуты НВФ «ЛНР» передают на подконтрольную территорию 60 заключенных. Передача происходит в «серой зоне» вблизи города Счастье. Среди них 4 женщины и 56 мужчин.

При этом на интернет-ресурсах на неподконтрольной территории сообщается, что «передача осужденных началась в районе моста на линии соприкосновения вблизи Счастья». Уточняется, что «ЛНР» передает 60 «заключенных, осужденных до начала событий 2014 года на Донбассе, и содержавшихся на территории республики».

Как сообщалось ранее, 20 марта в Счастье (Луганская обл.) украинским властям были переданы 60 граждан Украины, находившихся в пенитенциарных учреждениях на неподконтрольной территории Луганщины.

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