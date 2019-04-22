Недешевое удовольствие: Переселенка из Донецка создает шелковые изделия в технике «батик» (Фото, видео). Статьи

За плечами Светланы Рыбалко два образования. В юности, по настоянию мамы, она в техникуме Краматорска (Донецкая обл.) получила специальность техника-технолога швейного производства. Позже, по совету начальника, поступила на заочное отделение в Донецкий институт железнодорожного транспорта, чтобы овладеть экономическими знаниями. Дипломы, по большому счету, так и не пригодились – с 2006 года она работает с шелком в технике «батик». Шикарные платки и шарфы, сделанные Светланой, радуют не только украинок, но и женщин в США, Германии, Франции, Австралии, Италии, Англии.

Семья Рыбалко прожила счастливо в Донецке до мая 2014 года…

В декрете нашла дело всей жизни

Светлана Рыбалко родилась в Славянске. С детства любила рисовать, всегда была задействована в создании стенгазет – сначала в школе, потом в техникуме. «В городе была художественная школа, но я даже и не думала о том, чтобы там учиться и потом связать свою жизнь с творчеством. На дворе были сложные 90-е годы, тогда надо было иметь такую специальность, которая прокормит. Мама посоветовала швейный техникум, ведь швея всегда может своим ремеслом заработать на кусок хлеба. Я послушалась маму и поступила туда, куда она посоветовала», – рассказал Светлана.

Но работы для новоиспеченного техника-технолога не оказалось – единственная швейная фабрика в городе с единственным технологом, которой далеко до пенсии. Перебиваясь небольшими заказами, Светлана сначала устроилась в отделение Пенсионного фонда, а потом оператором на железную дорогу. В перспективе Рыбалко могла бы работать в отделе кадров. «Но для этого нужно было соответствующее образование. Так в 2003 году я оказалась на заочном отделении института железнодорожного транспорта. Но продолжить работу в Славянске в отделениях железной дороги мне было не суждено, буквально через год мы с супругом переехали в Донецк», – рассказала она.

Здесь купили маленькую «хрущевку». Муж Олег работал в иностранной компании, Светлана же – в строительной фирме, где начинала секретарем, потом менеджером, управляющей филиала. «Будучи на должности управляющей, ушла в декрет, и когда сыну Кириллу еще и полугода не было, снова вышла на работу. Компания оплачивала няню. На работу уходила рано, а приходила поздно. Практически не видела ребенка. Мне все няня рассказывала, что сын сделал, какое слово сказал. Было очень больно и грустно. Поэтому когда родилась Маша, решила с дочкой просидеть в декрете положенные три года. Я очень деятельный человек, поэтому мне мало было того, что сижу в декрете. В итоге, начала заниматься творчеством. Декупаж, витражная техника, точечная роспись керамических изделий, а когда дошла очередь до батика, поняла, что поиск закончен», – отметила собеседница.

В свободное время Светлана расписывала одежду, картины, аксессуары. «Мне понравилось то, что в этом деле постоянно развиваешься. Используя и накапливая опыт, ты все равно учишься. Тут нет шаблонов. Меняется материал, следовательно, меняет технология работы. Что-то делаю по общепринятым правилам, где-то приходится изменять и самой придумывать. Постоянно учусь, а значит, постоянно развиваюсь», – уверила мастерица.

Собственная студия в новом доме

На хорошо оплачиваемую должность в строительной компании Светлана так и не вернулась. Она продолжила заниматься творчеством. Из тесной «хрущевки» Рыбало переехали просторную трехкомнатную квартиру в Ворошиловском районе Донецка. Здесь семейство прожило счастливо до мая 2014 года.

«Как только в Донецке стало неспокойно, дождались окончания учебного года и уехали к родственнице мужа в Харьков. Она нас давно звала, а тут и повод подвернулся. Когда в Славянске начались боевые действия, к нам присоединились родители – и мои, и супруга. Арендовали в Харькове дом, и жили все вместе. Когда же боевики переместились в Донецк, вернулись в Славянск. Муж по работе перевелся в Киев, а я с детьми год жила у родителей. Потихоньку восстанавливали дом – он немного пострадал, т.к. было попадание на участок и пришлось менять крышу и окна», – поделилась она.

Расставание Светлане и ее супругу давалось трудно. Кратковременные встречи пару раз в месяц. Летом 2015 года семья воссоединилась. Недалеко от столицы, в Ирпене, арендовали квартиру. Муж продолжал работать иностранной компании, детей оформили в школу, а Светлана большую часть времени посвящала росписи по шелку. «Год назад у меня появилась собственная мастерская. Точнее, мы приобрели в Ирпене дом, и в одной из комнат я обустроила мастерскую. Я безмерно счастлива. Могу работать в любое время, и на выходные и ночью. И это минус. А с другой стороны – я люблю свою работу и делаю ее с удовольствием. И это плюс. Не хотела бы вернуться опять в офис: ни высокая зарплата, ни прочие радости офисных работников не прельщают. Сейчас у меня свой творческий мир на скромной площади 12 кв. м в своем собственном доме. Скитания по съемным квартирам наконец-то закончились», – поделилась Светлана.

Шелковые изделия – недешевое удовольствием

С «Донецкими новостями» мастерица поделилась процессом создания шелкового изделия.

«Техника батика уникальна, поскольку создается вручную по оригинальному неповторимому эскизу, и имеет высокую стоимость, ведь для создания рисунка на ткани требуется много времени и дорогостоящие натуральные красители. В этом ремесле-искусстве особенно важным является качество полотна, на которое наносится рисунок. Идеально подходят для работы над "холодным" и "горячим" батиком натуральный шелк белого цвета. Шелк покупаю на американском сайте оптом в рулонах по 50-100 метров, так дешевле. И необходима специальная рама, на которую натягивается материал, чтобы он был как кожа на барабане. И в зависимости от используемой техники, начинаю роспись. Это может быть с помощью горячих капель воска, или с помощью специального состава и трубочки, из которой вытекает жидкость, при этом образуя линию. В итоге получается более графическая работа. А может быть кисти и краски и рисовать как по бумаге, это называется свободная роспись. Вариантов масса. Например, техника "узелковый батик" самая быстрая, за один день можно сделать несколько изделий в этой технике – ткань скручивается определенным образом, прокрашивается и сушится. В работе использую профессиональные красители, они как раз предназначены для шелка и закрепляются паром, высокая температура закрепляет краску на шелке и не дает ей раствориться при взаимодействии с водой и мылом. Важно помнить, что изделия, расписанные в технике батика, можно стирать только вручную и с помощью жидкого средства для деликатной стирки», – акцентировала Светлана.

Оригинальные шелковые изделия ручной работы популярностью пользуются за рубежом: работы переселенки с удовольствием носят жители США, Германии, Франции, Австралии, Италии, Англии. А вот заказы по Украине оставляют лишь 20% от общего количества. «К сожалению, в нашей стране маленький спрос на продукцию из натурального шелка. Связываю это с экономическим положением. Мои работы – недешевое удовольствие. Например, самый простой платок стоит порядка 30 долларов. А если на изделии рисунок, где много маленьких деталей, то цена может доходить до 100-150 долларов», – сказала Светлана Рыбалко.

Анна Курцановская, РПД «Донецкие новости»