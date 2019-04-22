На Донетчине патрульные и бойцы ГСЧС спасали женщину от непоправимого шага. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) патрульные и бойцы ГСЧС спасли женщину, которая хотела совершить суицид. Об этом сегодня, 22 марта, сообщает пресс-служба батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска.

Сообщается, что 21 апреля правоохранители получили информацию, что в одной из квартир многоэтажки на ул. Юбилейной в Краматорске 43-летняя женщина намерена свести счеты с жизнью.

«Как патрульным сообщила дочь гражданки, ее мать открыла газ и в прощальном сообщении, которое разослала родственникам, попросила "не включать свет" после того, как она "заснет". Счет шел на минуты, потому что опасность угрожала и всем окружающим. Газ очень токсичен и отравление им может привести к смерти, а огонь или искра – привести к взрыву», – рассказали в пресс-службе.

Спасателям на месте происшествия пришлось выломать дверь. Вместе со спасателями полицейские смогли попасть в помещение.

«И действительно – в помещении был ощутим сильный запах газа, а на полу в кухне они увидели пострадавшую. В квартире сразу перекрыли газ и начали проветривать помещение. К счастью, все успели вовремя – гражданка была жива, она едва дышала, но не реагировала на внешние факторы. Два экипажа патрульных предоставили женщине домедицинскую помощь, после чего – передали врачам», – сообщили в полиции.