В Донецке до смерти забили молодого мужчину. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке до смерти забили молодого мужчину. Об этом сегодня, 22 апреля, говорится в сообщении «МВД ДНР».

«В дежурную часть Петровского районного отдела полиции Донецка от медработников поступило сообщение о том, что в карете скорой помощи от многочисленных травм скончался 31-летний парень. Стражи порядка задержали двоих подозреваемых, которые жестоко избили потерпевшего», – говорится в сообщении.

Кроме того, в «ДНР» за минувшие выходные зарегистрировали 23 сообщения о преступлениях, в том числе 7 фактов причинения телесных повреждений различной степени тяжести, 6 грабежей, 7 случаев изъятия оружия и боеприпасов.

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