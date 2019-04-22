В штабе ООС сообщили о гибели украинского военного . Новости

Сегодня, 22 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил погиб украинский военный, еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Как рассказали в штабе, с начала текущих суток незаконные вооруженные формирования 9 раз обстреляли позиций Объединенных сил, в том числе с использованием запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник 8 раз обстрелял позиции украинских военных. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один – получил ранения.

В штабе уточнили, что с целью выхода во фланг взводного опорного пункта отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Новоалександровка, группа пехоты противника начала передвижение к полосе обеспечения.

Наводчик-оператор в это время находился на взводном опорном пункте и вовремя обнаружил перемещение противника. Вместе с товарищами солдат открыл огонь, заставив противника отступить. Прикрывая отход пехоты, противник начал обстрел украинских позиций из минометов калибром 82 мм. Одна из минометных мин взорвалась вблизи позиции наводчика, нанеся ему ранения, не совместимые с жизнью. За проявленную отвагу солдат будет представлен к награждению (посмертно).

Также в пресс-центре сообщили, что с утра с целью захвата украинского опорного пункта районе села Катериновка, противник под прикрытием стрелкового оружия совершил попытку занять более выгодное тактическое положение. Разведчик-пулеметчик разведвзвода в это время находился на наблюдательном посту, заметил перемещение противника и вместе с товарищами открыл огонь, заставив противника отступить.

Для прикрытия отступления противник усилил обстрел наблюдательного поста из автоматических станковых гранатометов и снайперского оружия. Одна из снайперских пуль ранила разведчика. Ему была оказана неотложная помощь. Пострадавший эвакуирован, угрозы его жизни нет. За проявленную отвагу старший солдат будет представлен к награждению.

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