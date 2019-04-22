В соцсетях сообщают о смерти молодого мужчины на КПП «ЛНР». Новости

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области, на КПП «ЛНР» у Станицы Луганской умер молодой мужчина. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщают местные жители в соцсетях.
Как рассказывают в соцсетях, 21 апреля на КПП умер мужчина 1984 года рождения, житель Луганска. Причина смерти неизвестна, пишут люди, и выдвигают предположение, что это мог быть сердечный приступ.
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