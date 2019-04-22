Эксперты настаивают на совершенствовании украинского законодательства о выборах. Новости

Накануне парламентских выборов и на будущее Верховной Раде Украины необходимо усовершенствовать избирательное законодательство. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 22 апреля, в ходе пресс-конференции в Киеве заявила председатель правления Гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская.
«Законопроект, который уже более двух лет лежит в парламенте, об избирательных правах ВПЛ и трудовых мигрантов мог бы вообще снять проблему с очередями в отделах ведения Государственного реестра избирателей, потому что те, кто проживают не по адресу регистрации могли бы спокойно обратиться туда в межизбирательный период и на постоянной основе изменить избирательный адрес, а не стоять в многочасовых очередях», – сказала она.
Представители Гражданской сети «Опора» отметили, что независимые наблюдатели и правоохранители в ходе выборов президента Украины фиксировали случаи с подкупом избирателей и незаконной агитацией, чтобы этого избежать на парламентских выборах нужно урегулировать законодательство.
«Когда речь идет о подкупах избирателей или злоупотреблении административным ресурсом, есть правительственный законопроект №8270, который готовился с привлечением неправительственных организаций, в частности в соавторстве с Гражданской сетью "Опора". Действующему парламенту ничего не мешает принять его, чтобы дать соответствующие возможности для проведения следственных действий правоохранительным органам и четкое понимание, что есть нарушением, а что – нет», – подчеркнула Айвазовская.
При этом она также заявила, что в ходе второго тура выборов президента Украины день голосования в целом прошел неконфликтно и с соблюдением украинского законодательства и международных стандартов.
В ЦИК уже озвучили возможную дату оглашения результатов выборов президента Украины, и рассказали о процессе подсчета голосов.
Как сообщалось ранее, на основании 95,57% обработанных ЦИК протоколов, лидирует Владимир Зеленский (73,15%), у Петра Порошенко – 24,52%.
Во втором туре выборов 21 апреля явка в Донецкой области была ниже, чем в первом туре, и составила 57,21%. В Луганской области отклонения в активности избирателей от первого тура были незначительными, явка 21 апреля здесь составила 56,34% избирателей.
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