В Краматорске 12-летний мальчик попал под колеса авто. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) 12-летний мальчик, пересекая проезжую часть на самокате, попал под колеса автомобиля. Водитель сразу доставил ребенка в больницу. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что в воскресенье, 21 апреля, в 13:32 правоохранителям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на ул. Юбилейной.

«Правоохранителями было установлено, что водитель автомобиля "Peugeot", 1983 года рождения, двигаясь по улице Юбилейная на перекрестке с улицей Дворцовая совершил наезд на мальчика, который на регулируемом пешеходном переходе на самокате пересекал проезжую часть. В результате аварии ребенок получил телесные повреждения в виде перелома руки», – рассказали в пресс-службе.

По данному факту полицией открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Продолжается досудебное расследование.