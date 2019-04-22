Омбудсмен рассказала о передаче заключенных из «ЛНР» (Фото). Новости

В Счастье (Луганская обл.) сегодня, 22 апреля, незаконные вооруженные формирования «ЛНР» передали украинской стороне 60 человек. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

«В городке Счастье, благодаря проведенным переговорам, нам передали 60 граждан Украины, которые находились в пенитенциарных учреждениях Луганской области, и на момент оккупации Донбасса были задержаны или отбывали наказание за совершенные преступления», – написала Денисова.

«В общем нам удалось за период с декабря 2018 года по апрель 2019 года переместить из оккупированной части Луганской области 195 граждан Украины. Из них уже 34 человека освобождены», – добавила она.

Омбудсмен подчеркнула готовность украинской стороны забрать всех граждан Украины, желающих переместиться на подконтрольную территорию для продолжения отбывания наказания.

Ранее сообщалось, что НВФ «ЛНР» сегодня, 22 апреля, передают на подконтрольную территорию 60 заключенных.

Также ранее сообщалось, что 20 марта в Счастье украинским властям были переданы 60 граждан Украины, находившихся в пенитенциарных учреждениях на неподконтрольной территории Луганщины.

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