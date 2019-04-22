В прифронтовой Красногоровке мужчина зарезал своего приятеля. Новости

В прифронтовой Красногоровке (Донецкая обл.) арестован 42-летний подозреваемый в причинении своему приятелю смертельных ножевых ранений. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным ведомства, ночью 7 апреля двое мужчин распивали спиртные напитки в квартире одного из них и во время дружеских посиделок поссорились. «Гость обвинил владельца дома в непристойном ухаживании за знакомой им обоим женщиной и, схватив нож, дважды ударил оппонента в спину. От проникающего колото-резаного ранения грудной клетки пострадавший скончался на месте», – говорится в сообщении.

«52-летнему мужчине, ранее судимому за сбыт наркотиков, сообщено о подозрении в совершении указанного правонарушения и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Досудебное расследование продолжается», – сообщили в прокуратуре.

Задержанного подозревают в умышленном убийстве.

Читайте также: