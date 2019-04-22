ЦИК начала принимать избирательные документы с мокрыми печатями. Новости

Центральная избирательная комиссия начала принимать бюллетени с мокрыми печатями с результатами голосования во втором туре выборов президента Украины. Первые члены избирательных комиссий уже прибыли в Киев.

Оригиналы документов сегодня, 22 апреля, в ЦИК приняли у 5 избиркомов из столицы Украины и 1 – из Полтавской области.

По состоянию на 13:00 в ЦИК было обработано свыше 98% электронных протоколов, согласно которым, лидирует Владимир Зеленский (73,16%), у Петра Порошенко – 24,51%. Есть прогнозы, что к сегодняшнему вечеру ЦИК подсчитает 100% электронных протоколов с результатами голосования.

В ЦИК уже озвучили возможную дату оглашения результатов выборов президента Украины, и рассказали о процессе подсчета голосов.

Во втором туре выборов 21 апреля явка в Донецкой области была ниже, чем в первом туре, и составила 57,21%. В Луганской области отклонения в активности избирателей от первого тура были незначительными, явка 21 апреля здесь составила 56,34% избирателей.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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