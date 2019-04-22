Социальное жилье для переселенцев: Определен срок сдачи. Новости

Все обновленные и отремонтированные жилые объекты, которые предназначены для проживания внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), должны быть сданы до 30 июня нынешнего года. Об этом сегодня, 22 апреля шла речь на заседании Наблюдательного совета Украинского фонда социальных инвестиций (УФСИ), сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Отметим, что речь идет о реализации проектов в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской областях и в городах Киев и Львов. Вся эта работа стала возможной благодаря финансовой помощи правительства Федеративной Республики Германия.

Также на заседании была утверждены формула отбора и перечень субпроектов для реализации шестого проекта УФСИ: дальнейшее размещение внутренне перемещенных лиц. Следует отметить, что каждый базовый субпроект имеет свою пару в виде объекта социальной инфраструктуры – это либо школа, либо детский сад, которые будут располагаться на территории громады, где будет отремонтировано или построено жилье для ВПЛ в рамках реализации основного субпроекта.

Объекты шестого проекта планируется создать в Запорожской, Харьковской, Луганской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Наблюдательный совет Украинского фонда социальных инвестиций поддержал проекты всех решений, вынесенных на рассмотрение и утверждение, уточняют в Министерстве соцполитики Украины.