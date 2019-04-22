Ситуация в пунктах пропуска днем 22 апреля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 22 апреля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка»:

Анатолич: «9:58. "Каргилл" в сторону Украины: 50 общей и 7 льготы»;

Андрей: «10:54. "Каргилл" в сторону Курахово: ~ 35 авто на 10:50, общая очередь».

КПВВ «Новотроицкое»:

«Администратор»: «10:48. Еленовка в сторону Волновахи. Машин 30 обычной, льготки нет»;

Алексей: «12:42. Еленовка из Донецка: основная чуть дальше магазина, льготка 7 машин. Новотроицкое: в обе стороны сразу на проверку. Еленовка на въезд машин 20 и льготы с десяток»;

Алексей: «13:29. Еленовка на выезд 7 машин».

КПВВ «Гнутово»:

Саша: «11:45. Из Донецка 3 машины. Гнутово».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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