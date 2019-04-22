Украинские дипломаты обговорят с российской стороной освобождение военнопленных моряков. Новости

Украинские дипломаты продолжают работать над освобождением моряков из плена РФ и другими делами о нарушении Россией норм международного права. Об этом сегодня, 22 апреля, рассказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль на своей странице в Facebook.

По ее словам, 23 апреля во Дворце мира в Гааге украинская делегация проведет встречу с российской стороной в формате «обмена мнениями», предусмотренного Конвенцией ООН по международному праву. «Наше требование к РФ остается неизменным – устранить нарушение международного права и освободить наших моряков и корабли. Мы убеждены в незаконности действий РФ по отношению к нашим морякам», – написала Зеркаль.

«Продолжаем доказывать в судебном порядке нашу позицию о нарушении Россией иммунитета наших военных кораблей и моряков, гарантированного Конвенцией ООН по международному морскому праву. Подготовка к таким встречам, тем более к судебным слушаниям является кропотливым и медленным процессом, но мы последовательно этим занимаемся», – отметила замминистра иностранных дел Украины.

Она сообщила, что у украинской делегации график международно-правовой работы на ближайшие 1,5 месяца очень плотный.

«6-7 мая (предварительно) в Гамбурге слушания в Международном трибунале по морскому праву по нашему требованию освободить моряков и корабли. Решение должно быть еще до конца мая. 3-7 июня в Гааге недельные слушания в Международном суде ООН по нарушениям Россией конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о запрете всех форм расовой дискриминации. И уже на следующей неделе – 10-14 июня – там же в Гааге слушания по делу о нарушении Россией прав Украины как прибрежного государства», – проинформировала представитель МИД Украины.

Напомним, 25 ноября 2018 года российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

В связи с обострением ситуации с 26 ноября по 26 декабря в 10-ти областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположены на побережье Черного и Азовского морей, было введено военное положение. Президент Украины военное положение не продлил.

24 военнопленных украинских моряка, среди которых трое раненых, российские власти удерживали в аннексированном Крыму, а затем перевезли в Москву. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что статус украинских моряков как военнопленных, согласно Женевской конвенции, не позволяет обменивать их на преступников.

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