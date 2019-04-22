ВНО-2019: Стало известно, когда начнется тестирование по предметам. Новости

В Украине тестирование по предметам Внешнего независимого оценивания (ВНО) в этом году начнется 21 мая – экзаменом по математике. Об этом сегодня, 22 апреля, заявил и. о. главы Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко во время пресс-брифинга, передает «УНН».

«30 апреля, именно после пасхальных праздников, на персональных страницах участники, которые зарегистрировались с помощью пин-кода, смогут распечатать собственно приглашение-пропуск, где будет четко указан адрес пунктов тестирования, куда они должны прибыть на тот или иной предмет – в частности, первой будет математика, 21 мая», – сказал Бойко.

По его словам, также в мае абитуриенты будут сдавать:

украинский язык и литературу – 23 мая;

испанский, французский, немецкий языки – 27 мая;

английский язык – 28 мая;

физику – 30 мая.

В июне пройдут экзамены по:

истории Украины – 4 июня;

биологии – 6 июня;

географии – 11 июня;

химии – 13 июня.

При этом Бойко добавил, что 14 и 25 июня будут объявлены результаты ВНО и Государственной итоговой аттестации (ГИА).

Как сообщалось ранее, для прохождения ВНО в этом году зарегистрировались 355 тыс. абитуриентов.

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