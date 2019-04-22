В Краматорске растет число больных корью. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) количество больных корью увеличилось до 38 человек, из которых 6 детей. Об этом рассказала начальник горздравотдела Краматорска Валерия Мельник.

По ее словам, сейчас в стационаре находится 5 детей и 25 взрослых, остальные лечатся амбулаторно.

«Состояние заболевших средней тяжести. Есть 1 заболевший в воинской части, 20 контактировавших с ним человек привили от кори. Работает оперативный штаб, принимаются все необходимые меры по борьбе с распространением заболевания», – отметила Мельник.

Кроме того, она акцентировала, что корь опасна для тех людей, у которых нет прививок. Поэтому детям их нужно сделать обязательно. Что касается взрослых, то согласно нормативной базе прививки рекомендовано делать до 30 лет.

«Но опять же, здесь нужен индивидуальный подход. Жителям города следует обратиться к своему семейному врачу, если есть опасения в связи с тем, что нет прививок, и он порекомендует, что делать», – сказала начальник горздравотдела.

Она уточнила, что можно также пройти анализ на иммунитет к кори, который возможно сделать в частной лаборатории.

«Вакцины в городе есть в достаточном количестве, это вакцины бельгийского производства "Приорикс"», – добавила Валерия Мельник.

Источник: Восточный проект

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