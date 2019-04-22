В «Л-ДНР»: Участники НВФ используют новые образцы беспилотников. Новости

На неподконтрольных Украине территориях Луганской и Донецкой областей незаконные вооруженные формирования (НВФ) используют новые образцы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), завезенные из РФ. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск существенно повысило интенсивность ведения разведки позиций подразделений Объединенных сил. При этом для усиления возможностей разведывательных подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Вооруженных сил Российской Федерации с начала прошлой недели было разрешено применение модернизированных образцов беспилотных летательных аппаратов, завезенных с территории РФ», – говорится в сообщении.

Вместе с тем, отметили в Минобороны, применение разведывательными подразделениями дополнительного количества БПЛА привело к многочисленным их обстрелам собственными подразделениями НВФ.

«В частности, боевым расчетом противовоздушной обороны одного из подразделений 2 АК ВС РФ было уничтожено беспилотный летательный аппарат "Орлан-10ˮ российского производства. Российским оккупационным командованием создана специальная комиссия, которой будет расследовано действия разведывательного и противовоздушной подразделений с целью определения и наказания виновных», – добавили в пресс-службе Минобороны.