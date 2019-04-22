Пожар в Бахмуте: Огнеборцы спасли мужчину. Новости

В Бахмуте (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.), во время тушения пожара в квартире 5-этажного дома, огнеборцы спасли мужчину. Пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области.

«21 апреля в 12:20 на телефон Службы спасения 101 поступило сообщение о пожаре, который произошел в квартире на ул. Мира в г. Бахмут. На место происшествия немедленно выехали дежурные отделения 8-го Государственного пожарно-спасательного отряда», – говорится в сообщении.

Как выяснили спасатели, возгорание произошло в квартире на 3 этаже 5-этажного жилого дома. Во время тушения пожара огнеборцы обнаружили в помещении человека. Спасатели передали мужчину работникам «скорой помощи». Пострадавший был доставлен в реанимационное отделение Бахмутской ЦРБ в тяжелом состоянии.

«Пожар был локализован в 12:36 и ликвидирован в 12:45. От Главного управления привлекалось 9 человек личного состава и 3 единицы техники», – отметили в ГСЧС.

Причина возникновения пожара и причиненный ущерб сейчас устанавливают специалисты.

Ранее сообщалось, что в Дружковке (Донецкая обл.) 21 апреля, во время пожара в одной из квартир 5-этажного жилого дома погибла пожилая женщина.

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