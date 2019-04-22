Пожар в пятиэтажке Дружковки: Погибла пожилая женщина. Новости

В Дружковке (Донецкая обл.) во время пожара в одной из квартир 5-этажного жилого дома погибла пожилая женщина. Причину возникновения пожара выясняют специалисты. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области.

«21 апреля в 11:08 диспетчер Службы спасения 101 получил сообщение о том, что на ул. Соборная в г. Дружковка Донецкой области произошел пожар», – сказано в сообщении.

Уточняется, что к моменту поступления сообщения, огонь прекратился. По информации ГСЧС, в результате пожара в 2-комнатной квартире на 3 этаже 5-этажного жилого дома погибла 80-летняя женщина.

«От Главного управления силы и средства не привлекались. Причина трагедии устанавливается соответствующими специалистами», – говорится в сообщении.

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