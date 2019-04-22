Пожар в пятиэтажке Дружковки: Погибла пожилая женщина. Новости

В Дружковке (Донецкая обл.) во время пожара в одной из квартир 5-этажного жилого дома погибла пожилая женщина. Причину возникновения пожара выясняют специалисты. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области.
«21 апреля в 11:08 диспетчер Службы спасения 101 получил сообщение о том, что на ул. Соборная в г. Дружковка Донецкой области произошел пожар», – сказано в сообщении.
Уточняется, что к моменту поступления сообщения, огонь прекратился. По информации ГСЧС, в результате пожара в 2-комнатной квартире на 3 этаже 5-этажного жилого дома погибла 80-летняя женщина.
«От Главного управления силы и средства не привлекались. Причина трагедии устанавливается соответствующими специалистами», – говорится в сообщении.
Читайте также:
- Пожар в Селидово: Пострадал пожилой мужчина
- Пожар в Славянске: Погиб 55-летний мужчина
- На Донетчине в квартире взорвался бытовой газ: Пострадал мужчина (Фото)
- Смертельный пожар на Донетчине: Полиция открыла уголовное производство
- В Донецкой области на пожаре погиб мужчина
- Пожар на Донетчине: Погиб пожилой мужчина
Комментарии