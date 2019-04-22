МВД Украины усиливает безопасность в Черном и Азовском морях. Новости

Министерство внутренних дел (МВД) Украины усиливает работу своих подразделений в Азово-Черноморском бассейне. Об этом сегодня, 22 апреля, сказал заместитель министра внутренних дел Вадим Троян во время круглого стола по вопросам законодательства в сфере морской безопасности, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, обеспечение неприкосновенности государственной границы в акватории Черного и Азовского морей – стратегическая задача для МВД. «Украина – морская держава, имеет наибольшую среди государств Азово-Черноморского бассейна длину морского побережья (2759,2 км) и более 72 тыс. кв. км исключительной морской экономической зоны. Именно поэтому мы усиливаем работу подразделений МВД на этом участке и создаем единую систему безопасности, которая будет состоять из пограничников, гвардейцев, полицейских. Она будет усилена подразделениями авиационной безопасности и защиты МВД. Это будет совершенно новый механизм мониторинга и оперативного реагирования, мобильные группы, обмен информацией. Это значительно усилит наше присутствие в Черном море. Для нас принципиально важна безопасность побережья и нашего судоходства. Мы не будем потакать агрессивным желанием страны-оккупанта», – заявил Троян.

Он отменил, что Украина имеет надежных партнеров – береговая охрана США, Турция, ЕС, страны Балтии и FRONTEX.

В свою очередь, глава Госпогранслужбы Петр Цигикал сообщил, что вопросы совершенствования морского законодательства Украины сейчас крайне актуальны, учитывая «гибридную агрессию России против Украины, в том числе в акватории Азовского и Черного морей». «Впрочем, не менее важным является качество взаимодействия между нами, способность мобилизоваться и координировать свои действия в нестандартных ситуациях. Эти вопросы приобретают особую актуальность в свете современных угроз», – отметил Цигикал.

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