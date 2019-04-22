На Луганщине гражданка России пыталась подкупить пограничников. Новости

В Луганской области сегодня, 22 апреля, во время пересечения государственной границы гражданка РФ пыталась предложить пограничникам взятку в 10 тыс. руб. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
«Пограничниками Луганского пограничного отряда, входящими в состав операции Объединенных сил, 22.04.2019 года зарегистрирован очередной случай, когда правоохранители отказались от неправомерной выгоды», – говорится в сообщении.
Так, взятку в размере 10 тыс. руб. предлагала пограничнику в пункте пропуска «Танюшевка» 63-летняя гражданка РФ во время пограничного контроля за беспрепятственное пересечение государственной границы.
«Факт дачи взятки зафиксирован в установленном порядке. О совершении преступления по ст. 369 УКУ "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу" направлено уведомление в правоохранительные органы», – сказано в сообщении.
Как уточняется, гражданка передана сотрудникам Национальной полиции для принятия правого решения.
Фото: пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украин
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