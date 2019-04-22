Пересечение линии разграничения на Донбассе: В штабе ООС подвели итоги недели (Фото). Новости

На Донбассе в течение прошедшей недели все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения работали в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

Так, за неделю в установленном порядке линию разграничения пересекло около 300 тыс. граждан и 35 тыс. транспортных средств. Отказано в пропуске через линию соприкосновения 168 лицам в связи с отсутствием или неисправностью необходимых документов.

«В то же время пророссийские боевики 3 раза нарушили определенный режим работы гуманитарных дорожных коридоров, направляя людей к КПВВ на контролируемой территории по истечении определенного времени их работы. Чтобы не оставить граждан в темное время суток в так называемой "серой зоне", по отдельным решениям командующего Объединенных сил в этих случаях была продолжена работа КПВВ и обеспечен пропуск 116 граждан», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что на подконтрольную украинской власти территорию последовало 44 внутренне перемещенных лица (ВПЛ).

При осуществлении контрольно-проверочных мероприятий пограничниками в КПВВ выявлено 11 паспортных документов Украины с признаками частичной подделки и незаконный идентификационный документ. «За правонарушения законодательства по пограничным вопросам в КПВВ на линии разграничения к административной ответственности привлечено 5 граждан. Пограничниками было установлено, что они пересекли государственную границу Украины с Российской Федерацией в недействующих пунктах пропуска на временно неконтролируемом участке российско-украинской границы. Кроме этого, оштрафованы двое граждан, нарушивших установленные режимные правила во время прохождения контрольных процедур на КПВВ», – отмечается в сообщении.

Через КПВВ «Новотроицкое» на временно неподконтрольную украинской власти территорию проследовало 26 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей Донбасса. Всего оформлено 394 тонны гуманитарного груза.

Как сообщалось ранее, в течение марта линию разграничения на Донбассе в обоих направлениях пересекли 1 млн 141 тыс. 800 человек. Из них через КПВВ в Донецкой области – 850 тыс. 400 человек, через КПВВ «Станица Луганская» – 291 тыс. 400 человек.

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