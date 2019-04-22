Стало известно, сколько в Донецкой области миллионеров. Новости

В Донецкой области за минувший год уже 28 человек задекларировали доходы свыше миллиона гривен. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Донецкой области.

«Более миллиона гривен доходов за прошлый год по Донецкой области уже задекларировали 28 граждан. Всего миллионерами задекларирована сумма дохода в размере 275,6 млн гривен», – говорится в сообщении.

Отмечается, что за I квартал 2019 года 8 933 жителей Донетчины предоставили в фискальные органы области налоговые декларации об имущественном состоянии и доходах. Общая сумма задекларированных доходов за прошлый год составила 539,7 млн грн. По предварительным результатам нынешней кампании декларирования доходов граждан бюджеты получат 20,1 млн грн налога на доходы физических лиц и 3,3 млн грн военного сбора.

При этом, уточнили в фискальной службе, по темпам прироста задекларированных сумм и НДФЛ – по сравнению с первым кварталом прошлого года – Донетчина занимает второе место по Украине.

Всего, за 3 месяца кампании наибольшее количество деклараций поступило от граждан, которые реализовывали свою сельскохозяйственную продукцию – 3 012. О получении наследства подано 979 деклараций, 587 – от сдачи в аренду недвижимого имущества, 789 – от продажи недвижимости.

В ГФС напомнили, что до завершения кампании декларирования гражданами доходов, полученных в 2018 году, осталось менее 2 недель. Последний день подачи декларации об имущественном состоянии и доходах – 2 мая 2019 года.

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