Абитуриенты неподконтрольного Донбасса смогут зарегистрироваться на ВНО-2019 в дополнительный период. Новости

В Украине определенные категории абитуриентов, в том числе жители временно неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, смогут зарегистрироваться на прохождение Внешнего независимого оценивания (ВНО) в этом году в дополнительный период, который продлится с 3 по 20 мая. Об этом сегодня, 22 апреля, заявил и. о. главы Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко во время пресс-брифинга, передает «УНН».

«В первой половине мая, с 3 по 20 числа, будет длиться дополнительный период регистрации. Учитывая, что определенные категории лиц не имели возможности зарегистрироваться по объективным обстоятельствам во время основного периода регистрации, мы предоставляем им такую ​​возможность», – сообщил Бойко.

По его словам, среди граждан, имеющих право на регистрацию на ВНО в этот период, – лица:

которые по решению судов находятся в учреждениях исполнения наказаний, СИЗО и т. п.;

участвовали в АТО или проживают на временно неконтролируемой территории Украины и не зарегистрировались в основной период;

проживают на временно неподконтрольной украинской власти территории или в населенных пунктах, где органы государственной власти временно не осуществляют своих полномочий, или переселились из них и не зарегистрировались в основной период регистрации;

те, кто должен сдавать Государственную итоговую аттестацию (ГИА) в форме ВНО, но по уважительным причинам не смогли зарегистрироваться в основной период.

Как сообщалось ранее, для прохождения ВНО в этом году зарегистрировались 355 тыс. абитуриентов.

Напомним, что тестирование по предметам ВНО в этом году начнется 21 мая – экзаменом по математике.

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