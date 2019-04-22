Парубий рассказал, когда ждать инаугурации нового президента. Новости

Дата инаугурации новоизбранного президента будет согласовываться после завершения подсчета голосов и публикации результатов выборов в рамках закона. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий на брифинге в парламенте, передает «Интерфакс-Украина».

Спикер напомнил, что Центральной избирательной комиссии дается 10 дней на объявление результатов выборов, которые должны быть обнародованы в «Голосе Украины», после чего отведено 30 дней на проведение инаугурации.

Парубий отметил, что дату инаугурации будет определять Верховная Рада своим постановлением.

«Саму дату инаугурации будет определять Верховная Рада своим постановлением. Очевидно, этот вопрос станет актуальным уже после того, как будет завершен подсчет голосов, и когда будут опубликованы результаты выборов второго тура. Тогда это станет предметом дискуссии. Верховная Рада на своих пленарных заседаниях будет определять, согласовывая и в консультациях с новоизбранным президентом, какая должна быть дата инаугурации», – сказал Парубий.

В ЦИК уже озвучили возможную дату оглашения результатов выборов президента Украины, и рассказали о процессе подсчета голосов.

Как сообщалось ранее, на основании 95,57% обработанных ЦИК протоколов, лидирует Владимир Зеленский (73,15%), у Петра Порошенко – 24,52%.

Во втором туре выборов 21 апреля явка в Донецкой области была ниже, чем в первом туре, и составила 57,21%. В Луганской области отклонения в активности избирателей от первого тура были незначительными, явка 21 апреля здесь составила 56,34% избирателей.