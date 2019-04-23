На Донетчине пчеловод развивает медовый бизнес (Фото). Новости

Предприниматель из села Анновка (Добропольский р-н Донецкой обл.) Максим Красников за 3 года вдвое увеличил пасеку, наладил продажи на экспорт и сейчас планирует объединять пчеловодов в кооператив.

К делу отца-пчеловода Максим Красников присоединился 3 года назад. Сначала мед изготавливали для себя, впоследствии стали продавать. В прошлом году для увеличения количества ульев Максим принял участие в грантовой программе от Международной организации по миграции. Подал проект по автоматизации процесса выкачки меда. И получил грантовую поддержку почти в 2,5 тыс. евро. «Когда приходит время собирать мед, вручную это долго и трудно. Я давно хотел приобрести автоматическую медогонку, также теперь имею оборудование для распаковки ульев, этим летом буду его испытывать», – рассказал пасечник.

Также за грантовые деньги предприниматель купил новые ульи, этой весной в них уже заселит пчел. Сейчас на своей пасеке Максим имеет 50 ульев – это позволит увеличить объемы производства меда и напрямую сотрудничать с экспортерами. «Мы нашли людей и предприятия из Донецкой области, которые покупают мед и продают его на экспорт. Сначала это были дилеры, но так мы теряли деньги. Разыскали тех, кто экспортирует, и наладили контакты с ними, сейчас продаем им», – говорит Максим Красников.

По его словам, на урожайность меда влияет не только хорошая погода, а и наличие поля с медоносными растениями. «Чем ближе поле, тем проще пчелам носить пыльцу в улей. За рубежом распространена практика: аграрии – владельцы полей – платят деньги пчеловодам за размещение ульев, от этого урожайность выше до 30%. У нас пока это лишь единичные случаи, но я мечтаю, что так когда-то будет, ведь от этого выгодно всем», – делится пасечник.

А еще пчеловод из Анновки хочет создать кооператив, объединив до десяти пасечников региона. По его мнению, такая кооперация значительно расширит возможности медового бизнеса Донетчины и позволит самым налаживать отношения с европейцами.

Источник: Бизнес-Восток

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