В «ДНР»: Стало известно, какие кладбища запрещено посещать (Список). Новости

На неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области для недопущения случаев гибели и травматизма жителей во время посещения кладбищ, в том числе, расположенных вблизи линии разграничения, рекомендуется ограничить доступ мирных граждан к ряду объектов, сообщает сегодня, 22 апреля, «МЧС ДНР».

Так, не рекомендовано посещение следующих кладбищ.

Донецк:

Игнатьевское кладбище, пос. Октябрьский, Куйбышевский район;

Свято-Иверское кладбище, район аэропорта, Куйбышевский район;

Свято-Иверское кладбище, район аэропорта, деление по пр-ту Манежный, Киевский район.

Горловка:

кладбище п. Изотова, ул. Мира-Венская, Никитовский район;

кладбище п. Ртутный, ул. Столетова, Никитовский район;

Шумское кладбище, п. Шумы, Никитовский район;

кладбище п. Ленинское, Никитовский район;

Зайцевское кладбище, п. Зайцево, ул. Есенина, Никитовский район;

кладбище п. Зайцево, ул. Загорская, Никитовский район;

кладбище п. Михайловка, Центрально-Городской район;

кладбище п. Байрок, Калининский район.

Докучаевск:

Новое кладбище, ул. Дзержинского.

Ясиноватский район:

Старое кладбище, п. Каштановое.

Новоазовский район:

кладбище с. Саханка;

кладбище с. Коминтерново;

кладбище с. Ленинское;

кладбище с. Заиченко;

кладбище с. Октябрь.

Тельмановский район: