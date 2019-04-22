Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь

В «ДНР»: Стало известно, какие кладбища запрещено посещать (Список). Новости

Вся лентаДонбассДонецкая область
Луганская область

В «ДНР»: Стало известно, какие кладбища запрещено посещать (Список)

22.04.19 17:29dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

На неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области для недопущения случаев гибели и травматизма жителей во время посещения кладбищ, в том числе, расположенных вблизи линии разграничения, рекомендуется ограничить доступ мирных граждан к ряду объектов, сообщает сегодня, 22 апреля, «МЧС ДНР».

Так, не рекомендовано посещение следующих кладбищ.

Донецк:

  • Игнатьевское кладбище, пос. Октябрьский, Куйбышевский район;
  • Свято-Иверское кладбище, район аэропорта, Куйбышевский район;
  • Свято-Иверское кладбище, район аэропорта, деление по пр-ту Манежный, Киевский район.

Горловка:

  • кладбище п. Изотова, ул. Мира-Венская, Никитовский район;
  • кладбище п. Ртутный, ул. Столетова, Никитовский район;
  • Шумское кладбище, п. Шумы, Никитовский район;
  • кладбище п. Ленинское, Никитовский район;
  • Зайцевское кладбище, п. Зайцево, ул. Есенина, Никитовский район;
  • кладбище п. Зайцево, ул. Загорская, Никитовский район;
  • кладбище п. Михайловка, Центрально-Городской район;
  • кладбище п. Байрок, Калининский район.

Докучаевск:

  • Новое кладбище, ул. Дзержинского.

Ясиноватский район:

  • Старое кладбище, п. Каштановое.

Новоазовский район:

  • кладбище с. Саханка;
  • кладбище с. Коминтерново;
  • кладбище с. Ленинское;
  • кладбище с. Заиченко;
  • кладбище с. Октябрь.

Тельмановский район:

  • кладбище с. Новоласпа;
  • кладбище с. Белокаменка;
  • кладбище с. Старомарьевка;
  • кладбище с. Николаевка;
  • кладбище с. Таврическое.

Комментарии