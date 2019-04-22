В «ДНР»: Стало известно, какие кладбища запрещено посещать (Список). Новости

На неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области для недопущения случаев гибели и травматизма жителей во время посещения кладбищ, в том числе, расположенных вблизи линии разграничения, рекомендуется ограничить доступ мирных граждан к ряду объектов, сообщает сегодня, 22 апреля, «МЧС ДНР».
Так, не рекомендовано посещение следующих кладбищ.
Донецк:
- Игнатьевское кладбище, пос. Октябрьский, Куйбышевский район;
- Свято-Иверское кладбище, район аэропорта, Куйбышевский район;
- Свято-Иверское кладбище, район аэропорта, деление по пр-ту Манежный, Киевский район.
Горловка:
- кладбище п. Изотова, ул. Мира-Венская, Никитовский район;
- кладбище п. Ртутный, ул. Столетова, Никитовский район;
- Шумское кладбище, п. Шумы, Никитовский район;
- кладбище п. Ленинское, Никитовский район;
- Зайцевское кладбище, п. Зайцево, ул. Есенина, Никитовский район;
- кладбище п. Зайцево, ул. Загорская, Никитовский район;
- кладбище п. Михайловка, Центрально-Городской район;
- кладбище п. Байрок, Калининский район.
Докучаевск:
- Новое кладбище, ул. Дзержинского.
Ясиноватский район:
- Старое кладбище, п. Каштановое.
Новоазовский район:
- кладбище с. Саханка;
- кладбище с. Коминтерново;
- кладбище с. Ленинское;
- кладбище с. Заиченко;
- кладбище с. Октябрь.
Тельмановский район:
- кладбище с. Новоласпа;
- кладбище с. Белокаменка;
- кладбище с. Старомарьевка;
- кладбище с. Николаевка;
- кладбище с. Таврическое.
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