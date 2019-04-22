Два дня до матча: «Шахтер» продолжает подготовку к матчу с «Динамо» (Фото). Новости

Футбольный клуб «Шахтер» продолжает подготовку к центральному поединку 25-го тура УПЛ с киевским «Динамо». Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает пресс-служба «горняков».

Утренняя сессия в загородном комплексе «Святошин» стартовала с 30-минутной теории, затем команда переместилась на газон и больше часа осваивала тактические задачи тренерского штаба. В завершение футболисты работали над ударами по воротам с разных дистанций.

Фото: пресс-служба ФК «Шахтер»

В общую группу вернулся полузащитник Виктор Коваленко, а вот у Максима Малышева и Андрея Тотовицкого по-прежнему индивидуальная программа.

«К "Динамо" готовимся в отличном настроении! Знаем и понимаем, как важен предстоящий матч. "Динамо" также отдаст все силы, потому ожидаем хорошую, боевую встречу. На ничью никто не настраивается – "Шахтер" всегда играет только на победу. Не думаю, что в предстоящем классико решится судьба чемпионства. Впереди еще много поединков с сильными соперниками», – отметил защитник «Шахтера» Сергей Кривцов.

Стартовый свисток арбитра матча «Динамо» – «Шахтер» прозвучит 24 апреля в 18:30 на НСК «Олимпийский».