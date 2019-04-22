Убийство женщины-таксиста из Донецка: Прокуратура установила обстоятельства. Новости

Звенигородской местной прокуратурой (Черкасская обл.) осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту убийства женщины-таксиста и незаконного завладения ее транспортным средством. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

Установлено, что двое мужчин, которые заказали услуги частного такси, отправились из Киева в Ватутино, (Черкасская обл.). Во время поездки у них возникло намерение завладеть автомобилем, которым управляла женщина-таксист. С целью реализации своего преступного умысла 27-летний пассажир, достав пистолет, осуществил два выстрела водителю в голову. В дальнейшем тело женщины злоумышленники спрятали в канаве возле Ватутино и незаконно завладели ее транспортным средством.

«Благодаря своевременному и качественному проведению неотложных следственных и оперативных действий, сотрудниками полиции под процессуальным руководству группы прокуроров Звенигородской местной прокуратуры злоумышленники установлены и задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Ими оказались двое жителей Звенигородки», – говорится в сообщении прокуратуры.

Сейчас одному из задержание сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины, другому – ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

На данный момент судом по ходатайству прокуратуры подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование по указанному уголовному производству продолжается и находится на контроле руководства Звенигородской местной прокуратуры.

За совершение указанного уголовного правонарушения лицам грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что, как сообщил замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, под Киевом убили 33-летнюю женщину, переселенку из Донецка, которая подрабатывала в службе такси.