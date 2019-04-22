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Перед отборочными поединками ЧЕ-2020 Шевченко сможет рассчитывать на Марлоса, – СМИ. Новости

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Перед отборочными поединками ЧЕ-2020 Шевченко сможет рассчитывать на Марлоса, – СМИ

22.04.19 16:51dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Полузащитник донецкого ФК «Шахтер» Марлос, который перенес операцию, уже вовсю занимается в тренажерном зале – его реабилитация на данный момент идет с опережением графика.

Предполагается, что примерно через две недели украинский бразилец приступит к тренировкам, и если все пойдет по плану, то успеет сыграть в текущем чемпионате Украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Следовательно, футболист будет в норме перед отборочными поединками ЧЕ-2020 с Сербией и Люксембургом, и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сможет рассчитывать на одного из ведущих игроков своего коллектива.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Шахтера» Марлос пропустит порядка шести недель после операции.

Источник: Команда №1

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