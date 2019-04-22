За сутки в полицию поступило 47 ложных сообщений о минировании, – Аброськин. Новости

За минувшие сутки, когда в Украине проходили выборы президента, в подразделения Национальной полиции поступило 47 ложных сообщений о минировании, которые сделали члены незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

«Российские наемники и террористы так называемых псевдореспублик с целью дестабилизации ситуации в стране "постарались" в воскресенье на "славу". Только за минувшие сутки в подразделения Национальной полиции поступило 47 ложных сообщений о минировании. 15 таких сообщений зарегистрировано в городе Харьков, 19 – в городе Киев, 6 – в городе Львов, 3 – в городе Одесса, 2 – в городе Днепр, и по одному в городах Волноваха Донецкой области и Новая Каховка Херсонской области», – пишет Аброськин.

Он уточняет, что проведенными проверками взрывоопасных предметов не обнаружено.

По данным фактам открыто 20 уголовных производств.

«По моему личному убеждению, своими действиями преступники раздражали только обычных граждан, которые занимались хозяйственными делами, посещали магазины, отдыхали в развлекательных заведениях, путешествовали. Только в Харькове всего было эвакуировано 7 600 граждан», – отметил Аброськин.

Ранее сообщалось, информация о минировании избирательного участка в Волновахе (Донецкая обл.) не подтвердилась.