ВНО-2019: Сколько зарегистрировалось абитуриентов из неподконтрольного Донбасса. Новости

В Украине на Внешнее независимое оценивание (ВНО) в этом году зарегистрировались 1 169 абитуриентов с временно неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом сегодня, 22 апреля, заявил и. о. главы Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко во время пресс-брифинга, передает «УНН».

«По Донецкой и Луганской областях таких выпускников у нас 1 169: 834 выпускника с неконтролируемой территории Донецкой области, 335 – из Луганской области», – сообщил Бойко.

Он добавил, что абитуриенты с неподконтрольных территорий имеют возможность зарегистрироваться на ВНО во время дополнительного периода, поэтому этот показатель может вырасти до 20 мая.

При этом Бойко отметил, что данных по абитуриентам с территории аннексированного Крыма пока нет, поскольку отследить их в системе нет возможности.

Как сообщалось ранее, для прохождения ВНО в этом году зарегистрировались 355 тыс. абитуриентов.

Напомним, что тестирование по предметам ВНО в этом году начнется 21 мая – экзаменом по математике.

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