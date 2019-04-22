Обработано 100% протоколов: За кого во втором туре проголосовала Донецкая область. Новости

По результатам второго тура выборов президента Украины, которые состоялись 21 апреля, в Донецкой области Владимир Зеленский получил 86,94% голосов избирателей (710 474 чел.), Петр Порошенко – 10,59% (86 550 чел.) Как передают «Донецкие новости», таковы данные Центральной избирательной комиссии, которая обработала 100% протоколов по округам Донетчины.

Для увеличения – кликните на изображении

На выборах президента Украины 2019 года в Донецкой области было образовано 12 территориальных избирательных округов. Во втором туре 21 апреля было зарегистрировано 1 млн 424 тыс. 703 избирателей, из них проголосовали 815 418 чел. (явка – 57,23%).

Зеленский на Донетчине уверено победил по всем округам, но наивысшую поддержку он получил в Мариуполе и близлежащих районах, Покровске, Доброполье, Дружковке, Константиновке. В частности, наиболее «зеленскими» оказались округа:

ТИО № 57 (Кальмиусский район, часть Левобережного района города Мариуполь) – 90,78% за Владимира Зеленского;

(Кальмиусский район, часть Левобережного района города Мариуполь) – 90,78% за Владимира Зеленского; ТИО № 50 – (города Доброполье и район, Мирноград, Покровск) – 90,28%;

– (города Доброполье и район, Мирноград, Покровск) – 90,28%; ТИО № 58 – (Приморский и Центральный районы города Мариуполь) – 89,70%;

– (Приморский и Центральный районы города Мариуполь) – 89,70%; ТИО № 49 – (города Дружковка, Константиновка, Константиновский и Покровский районы) – 88,88%.

Наивысший процент у Порошенко – в ТИО № 51. Однако в нем на подконтрольной Украине территории находятся всего 2 избирательных участка (в пгт Зайцево). Поэтому при 30,07% голосов за действующего президента, это всего лишь 169 избирателей.

Аналогичная ситуация и в ТИО № 45, где на подконтрольной территории находятся только Авдеевка и часть сел Ясиноватского района. Здесь Петр Порошенко взял 21,68% – за него проголосовали 4 612 человек.

Округ Зеленский В. Порошенко П. % обработанных протоколов % голосов избирателей Кол-во голосов избирателей % голосов избирателей Кол-во голосов избирателей ТИО № 45 – города Авдеевка, Ясиноватая, Киевский район города Донецка, Ясиноватский район 74,75 21 264 21,68 4 612 100,00 ТИО № 46 – города Бахмут, Лиман, часть Бахмутского района 86,34 74 944 10,98 9 533 100,00 ТИО № 47 – город Славянск, Александровский и Славянский районы 86,98 65 447 10,57 7 956 100,00 ТИО № 48 – город Краматорск 83,78 73 058 13,76 12 001 100,00 ТИО № 49 – города Дружковка, Константиновка, Константиновский и Покровский районы 88,88 69 659 8,87 6 958 100,00 ТИО № 50 – города Доброполье, Мирноград (ранее – Димитров), Покровск (ранее – Красноармейск), Добропольский район 90,28 81 605 7,52 6 798 100,00 ТИО № 51 – Никитовский, Центрально-Городской районы города Горловки, часть Бахмутского района 65,16 333 33,07 169 100,00 ТИО № 52 – города Дебальцево, Торецк (ранее – Дзержинск), Калининский район города Горловки, часть Бахмутского района 87,40 26 635 9,14 2 787 100,00 ТИО № 57 – Кальмиусский район, часть Левобережного района города Мариуполь 90,78 94 635 7,06 6 685 100,00 ТИО № 58 – Приморский, Центральный районы города Мариуполь 89,70 84 109 8,09 7 591 100,00 ТИО № 59 – города Угледар, Новогродовка, Селидово, Великоновоселковский, Марьинский районы 80,47 69 711 16,65 14 425 100,00 ТИО № 60 – Бойковский (ранее – Тельмановский), Волновахский, Мангушский, Никольский (ранее – Володарский), Новоазовский районы, часть Левобережного района города Мариуполь 87,82 63 167 9,78 7 035 100,00

В Луганской области пока обработали 93,09% протоколов (285 192 голоса). Здесь у Зеленского пока – 89,46%, у Порошенко – 8,44%.

Для увеличения – кликните на изображении

В целом по Украине ЦИК обработала 99,40% протоколов. Владимир Зеленский побеждает по всем регионам кроме Львовской области. На данный момент у Зеленского по стране – 73,24% голосов избирателей, у Порошенко – 24,44%.

Для увеличения – кликните на изображении

Как сообщалось ранее, согласно данным «Национального экзитпола», на выборах президента Украины Владимир Зеленский набирает 73,0% голосов, а Петр Порошенко – 25,5%.

Читайте также: