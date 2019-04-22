Обработано 100% протоколов: За кого во втором туре проголосовала Донецкая область. Новости

По результатам второго тура выборов президента Украины, которые состоялись 21 апреля, в Донецкой области Владимир Зеленский получил 86,94% голосов избирателей (710 474 чел.), Петр Порошенко – 10,59% (86 550 чел.) Как передают «Донецкие новости», таковы данные Центральной избирательной комиссии, которая обработала 100% протоколов по округам Донетчины.
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На выборах президента Украины 2019 года в Донецкой области было образовано 12 территориальных избирательных округов. Во втором туре 21 апреля было зарегистрировано 1 млн 424 тыс. 703 избирателей, из них проголосовали 815 418 чел. (явка – 57,23%).
Зеленский на Донетчине уверено победил по всем округам, но наивысшую поддержку он получил в Мариуполе и близлежащих районах, Покровске, Доброполье, Дружковке, Константиновке. В частности, наиболее «зеленскими» оказались округа:
- ТИО № 57 (Кальмиусский район, часть Левобережного района города Мариуполь) – 90,78% за Владимира Зеленского;
- ТИО № 50 – (города Доброполье и район, Мирноград, Покровск) – 90,28%;
- ТИО № 58 – (Приморский и Центральный районы города Мариуполь) – 89,70%;
- ТИО № 49 – (города Дружковка, Константиновка, Константиновский и Покровский районы) – 88,88%.
Наивысший процент у Порошенко – в ТИО № 51. Однако в нем на подконтрольной Украине территории находятся всего 2 избирательных участка (в пгт Зайцево). Поэтому при 30,07% голосов за действующего президента, это всего лишь 169 избирателей.
Аналогичная ситуация и в ТИО № 45, где на подконтрольной территории находятся только Авдеевка и часть сел Ясиноватского района. Здесь Петр Порошенко взял 21,68% – за него проголосовали 4 612 человек.
Округ
Зеленский В.
Порошенко П.
% обработанных протоколов
% голосов избирателей
Кол-во голосов избирателей
% голосов избирателей
Кол-во голосов избирателей
ТИО № 45 – города Авдеевка, Ясиноватая, Киевский район города Донецка, Ясиноватский район
74,75
21 264
21,68
4 612
100,00
ТИО № 46 – города Бахмут, Лиман, часть Бахмутского района
86,34
74 944
10,98
9 533
100,00
ТИО № 47 – город Славянск, Александровский и Славянский районы
86,98
65 447
10,57
7 956
100,00
ТИО № 48 – город Краматорск
83,78
73 058
13,76
12 001
100,00
ТИО № 49 – города Дружковка, Константиновка, Константиновский и Покровский районы
88,88
69 659
8,87
6 958
100,00
ТИО № 50 – города Доброполье, Мирноград (ранее – Димитров), Покровск (ранее – Красноармейск), Добропольский район
90,28
81 605
7,52
6 798
100,00
ТИО № 51 – Никитовский, Центрально-Городской районы города Горловки, часть Бахмутского района
65,16
333
33,07
169
100,00
ТИО № 52 – города Дебальцево, Торецк (ранее – Дзержинск), Калининский район города Горловки, часть Бахмутского района
87,40
26 635
9,14
2 787
100,00
ТИО № 57 – Кальмиусский район, часть Левобережного района города Мариуполь
90,78
94 635
7,06
6 685
100,00
ТИО № 58 – Приморский, Центральный районы города Мариуполь
89,70
84 109
8,09
7 591
100,00
ТИО № 59 – города Угледар, Новогродовка, Селидово, Великоновоселковский, Марьинский районы
80,47
69 711
16,65
14 425
100,00
ТИО № 60 – Бойковский (ранее – Тельмановский), Волновахский, Мангушский, Никольский (ранее – Володарский), Новоазовский районы, часть Левобережного района города Мариуполь
87,82
63 167
9,78
7 035
100,00
В Луганской области пока обработали 93,09% протоколов (285 192 голоса). Здесь у Зеленского пока – 89,46%, у Порошенко – 8,44%.
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В целом по Украине ЦИК обработала 99,40% протоколов. Владимир Зеленский побеждает по всем регионам кроме Львовской области. На данный момент у Зеленского по стране – 73,24% голосов избирателей, у Порошенко – 24,44%.
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Как сообщалось ранее, согласно данным «Национального экзитпола», на выборах президента Украины Владимир Зеленский набирает 73,0% голосов, а Петр Порошенко – 25,5%.
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