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Обработано 100% протоколов: За кого во втором туре проголосовала Донецкая область. Новости

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Обработано 100% протоколов: За кого во втором туре проголосовала Донецкая область

ДН

22.04.19 15:56dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

По результатам второго тура выборов президента Украины, которые состоялись 21 апреля, в Донецкой области Владимир Зеленский получил 86,94% голосов избирателей (710 474 чел.), Петр Порошенко – 10,59% (86 550 чел.) Как передают «Донецкие новости», таковы данные Центральной избирательной комиссии, которая обработала 100% протоколов по округам Донетчины.

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На выборах президента Украины 2019 года в Донецкой области было образовано 12 территориальных избирательных округов. Во втором туре 21 апреля было зарегистрировано 1 млн 424 тыс. 703 избирателей, из них проголосовали 815 418 чел. (явка – 57,23%).

Зеленский на Донетчине уверено победил по всем округам, но наивысшую поддержку он получил в Мариуполе и близлежащих районах, Покровске, Доброполье, Дружковке, Константиновке. В частности, наиболее «зеленскими» оказались округа:

  • ТИО № 57 (Кальмиусский район, часть Левобережного района города Мариуполь) – 90,78% за Владимира Зеленского;
  • ТИО № 50 – (города Доброполье и район, Мирноград, Покровск) – 90,28%;
  • ТИО № 58 – (Приморский и Центральный районы города Мариуполь) – 89,70%;
  • ТИО № 49 – (города Дружковка, Константиновка, Константиновский и Покровский районы) – 88,88%.

Наивысший процент у Порошенко – в ТИО № 51. Однако в нем на подконтрольной Украине территории находятся всего 2 избирательных участка (в пгт Зайцево). Поэтому при 30,07% голосов за действующего президента, это всего лишь 169 избирателей.

Аналогичная ситуация и в ТИО № 45, где на подконтрольной территории находятся только Авдеевка и часть сел Ясиноватского района. Здесь Петр Порошенко взял 21,68% – за него проголосовали 4 612 человек.

Округ

Зеленский В.

Порошенко П.

% обработанных протоколов

% голосов избирателей

Кол-во голосов избирателей

% голосов избирателей

Кол-во голосов избирателей

ТИО № 45 – города Авдеевка, Ясиноватая, Киевский район города Донецка, Ясиноватский район

74,75

21 264

21,68

4 612

100,00

ТИО № 46 – города Бахмут, Лиман, часть Бахмутского района

86,34

74 944

10,98

9 533

100,00

ТИО № 47 – город Славянск, Александровский и Славянский районы

86,98

65 447

10,57

7 956

100,00

ТИО № 48 – город Краматорск

83,78

73 058

13,76

12 001

100,00

ТИО № 49 – города Дружковка, Константиновка, Константиновский и Покровский районы

88,88

69 659

8,87

6 958

100,00

ТИО № 50 – города Доброполье, Мирноград (ранее – Димитров), Покровск (ранее – Красноармейск), Добропольский район

90,28

81 605

7,52

6 798

100,00

ТИО № 51 – Никитовский, Центрально-Городской районы города Горловки, часть Бахмутского района

65,16

333

33,07

169

100,00

ТИО № 52 – города Дебальцево, Торецк (ранее – Дзержинск), Калининский район города Горловки, часть Бахмутского района

87,40

26 635

9,14

2 787

100,00

ТИО № 57 – Кальмиусский район, часть Левобережного района города Мариуполь

90,78

94 635

7,06

6 685

100,00

ТИО № 58 – Приморский, Центральный районы города Мариуполь

89,70

84 109

8,09

7 591

100,00

ТИО № 59 – города Угледар, Новогродовка, Селидово, Великоновоселковский, Марьинский районы

80,47

69 711

16,65

14 425

100,00

ТИО № 60 – Бойковский (ранее – Тельмановский), Волновахский, Мангушский, Никольский (ранее – Володарский), Новоазовский районы, часть Левобережного района города Мариуполь

87,82

63 167

9,78

7 035

100,00

 

В Луганской области пока обработали 93,09% протоколов (285 192 голоса). Здесь у Зеленского пока – 89,46%, у Порошенко – 8,44%.

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В целом по Украине ЦИК обработала 99,40% протоколов. Владимир Зеленский побеждает по всем регионам кроме Львовской области. На данный момент у Зеленского по стране – 73,24% голосов избирателей, у Порошенко – 24,44%.

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Как сообщалось ранее, согласно данным «Национального экзитпола», на выборах президента Украины Владимир Зеленский набирает 73,0% голосов, а Петр Порошенко – 25,5%. 

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