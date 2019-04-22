Проверки и соцвыплаты: В Волновахском районе отчитались о работе с переселенцами. Новости

В Волновахском районе (Донецкая обл.) на сегодня, 22 апреля, состоят на учете 50 122 внутренне перемещенных лица (ВПЛ). Об этом сообщает пресс-служба Волновахской райгосадминистрации.

«По состоянию на 22.04.2019 управлением социальной защиты населения райгосадминистрации учтено 50 122 лица и выдано справок (за неделю 144 лица обратились впервые), перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Так, по информации пресс-службы, из них обратились за назначением или продлением социальных выплат 4 644 лица, 4 508 лицам выплата государственной помощи назначена (продлена), 38 дел находятся на доработке, 20 лицам из зоны АТО не предназначена (не продлена) госпомощь, в связи с тем, что не поступили электронные дела из других управлений.

Кроме того, за назначением ежемесячной адресной помощи для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг, обратились 21 032 семьи. Назначили адресную денежную помощь (за период конфликта) 19 114 семьям.

Также сообщается, что, по состоянию на 22 апреля, на проверку фактического места проживания были предоставлены списки на 63 270 ВПЛ, фактически проверено 63 098 граждан (99,9%). В течение последней недели специалистами управления проверено 284 человека.

18 апреля состоялось заседание комиссии по ВПЛ, на котором принято решение назначить социальную помощь 230 лицам, а 18 лицам – отказать. Социальные выплаты не были прекращены ни одному переселенцу.

Напомним, в Украине по состоянию на сегодня, 22 апреля, учтены 1 млн 376 тыс. 517 переселенцев из Донбасса и Крыма.

Читайте также: