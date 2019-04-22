В «ДНР» на Енакиевском метзаводе произошел пожар. Новости

В неподконтрольном украинской власти Енакиево (Донецкая обл.) на металлургическом заводе (ЕМЗ) произошел пожар. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщили в «МЧС ДНР».

ЧП произошло вчера, 21 апреля. «Двадцать первого апреля произошел пожар в конверторном цехе филиала № 2 "Енакиевский металлургический завод" ЗАО "Внешторгсервис". Пожаром уничтожена внутренняя обшивка, панель управления, электрический кабель и остекление подвесного магнитного крана», – говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших нет. Технологический процесс не останавливался. Для тушения от «МЧС ДНР» было задействовано 12 человек личного состава и четыре единицы спецтехники.

Напомним, 7 апреля 2018 года на «национализированном ДНР» Енакиевском металлургическом заводе произошел крупный пожар. Огнем уничтожены контроллеры пульта управления, блоки питания пульта управления, компьютерные мониторы, кабеля на площади 50 кв. м. Вследствие пожара остановлены две доменные печи, два конвертора, две машины МНЛЗ (машина непрерывного литья заготовки), аглофабрика.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» и «ЛНР» с 1 марта 2017 года на предприятиях с украинской юрисдикцией, которые располагались на неподконтрольной украинской власти части Донбасса, ввели «внешнее управление». В частности, в «ДНР» администратором Енакиевского металлургического завода назначена компания «Внешторгсервис». Уже «национализированный» завод заработал 27 апреля 2017 года, когда разожгли доменную печь № 5.

В июне 2017 года на ЕМЗ произошел пожар. А в сентябре 2017 года на завод при поставке лома черных металлов была выявлена партия радиоактивных отходов.

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