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Денисова рассказала, когда должна произойти следующая передача заключенных из «ЛНР». Новости

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Денисова рассказала, когда должна произойти следующая передача заключенных из «ЛНР»

22.04.19 18:41dnews.dn.uaНовости

Фото: пресс-служба уполномоченного ВРУ по правам человека

Следующая передача заключенных из «ЛНР», которые изъявили желание отбывать свое наказание на подконтрольной Украине территории, должна произойти в мае 2019 года. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передает «Прямой».

«Мы провели переговоры с "омбудсменом ЛНР", договорились, это четвертый этап, и сделали такую ​​передачу. 60 человек – это 59 человек осужденных, отбывавших наказание и один человек, который еще не имеет приговора», – сказала Денисова.

Украинский омбудсмен также добавила, что всего с временно неподконтрольных украинской власти территорий Луганской области уже забрали 195 человек. Из предыдущих этапов 34 заключенных были освобождены, и они уже находятся на свободе.

Денисова рассказала, что следующая передача должна состояться в мае 2019 года. Она особо подчеркнула, что возвращение людей – это результат предыдущих договоренностей, и это никак не зависит от политических изменений в Украине.

Напомним, сегодня, 22 апреля, в Счастье (Луганская обл.) незаконные вооруженные формирования «ЛНР» передали украинской стороне 60 человек. Среди них 4 женщины и 56 мужчин.

Ранее сообщалось, что 20 марта в Счастье украинским властям были переданы 60 граждан Украины, находившихся в пенитенциарных учреждениях на неподконтрольной территории Луганщины.

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