Долго ходили по кругу: Как переселенка защитила свое право на безопасные условия труда (Фото). Новости

В пгт. Межевая (Днепропетровская обл.) переселенка Наталья Корчменко с помощью правозащитников в течение 3 лет боролась за замену советского медицинского оборудования на новое. В марте удалось получить долгожданную современную стоматологическую установку. Женщина не только защитила свои права на безопасные условия труда, но и способствовала тому, чтобы местные жители получали качественные медицинские услуги. Теперь к стоматологу приходят не только для лечения, но и для того, чтобы просто посидеть в новом стоматологическом кресле. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщили в пресс-службе Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ).

Наталья сама родом из Межевой, но после института уехала работать в Луганскую область. После 30 лет проживания там, в 2015 году ей пришлось покинуть дом и работу – заставили боевые действия на Донбассе. Вернулась в родной поселок. Сразу после переезда стоматолог-терапевт трудоустроилась в районную больницу. Ей выделили кабинет, однако оборудование, которое там находилось, уже использовалось несколько десятков лет. «Советское стоматологическое кресло и комплектующие материалы постоянно выходили из строя, смена деталей превращалась в миссию, которую выполнить невозможно, ведь их уже не производят. К тому же ремонтировать оборудование иногда врачу приходилось за свой счет», – говорится в сообщении.

По словам женщины, получить качественную стоматологическую услугу в том кабинете было практически невозможно. «В установке не было ничего "живого". И одно дело, что это было неудобно мне, а другое – я могла навредить здоровью пациентов. Поэтому с 2016 года я начала обращаться к главному врачу с просьбой замены стоматологической установки на современное оборудование», – сказала Наталья Корчменко.

Тогда же она обратилась и в общественную приемную УХСПЧ в Днепре. «Право человека на безопасные условия труда – одно из фундаментальных для каждого украинца. Особенно, когда мы говорим о ВПЛ – как одной из самых незащищенных категорий граждан, которые покинули свои дома из-за вооруженного конфликта и агрессии России и вынуждены адаптироваться на новом месте», – считает юрист общественной приемной УХСПЧ Ксения Онищенко.

Юрист начала оказывать помощь Наталье в подготовке обращений в разные инстанции. «Но Наталью Корчменко, которая не хотела навредить своим пациентам, вместе с юристами приемной УХСПЧ начали "футболить". Главный врач, поселковый голова аргументировали отказ в приобретении нового оборудования банальным "недостаточным финансированием"», – отмечают правозащитники.

Так, переписка с чиновниками длилась 2 года. Наталья в это время продолжала работать на непригодной стоматологической установке и вместе с юристами ходатайствовала о замене оборудования. Управление здравоохранения области, куда обратились правозащитники, поддержало их предложение заменить опасное оборудование. Но и эти рекомендации на главного врача не подействовали. Тогда юристы пригрозили жалобой в управление Гоструда и Минздрава относительно систематического невыполнения главным врачом своих должностных обязанностей. Последнее обращение правозащитников стало переломным. «...Позвольте не согласиться с вашим выводом о невыполнении своих полномочий и.о. главного врача, и грубых нарушениях должностных инструкций, так как осуществить обеспечения безопасных и безвредных условий труда без финансирования просто невозможно», – отмечает ЦРБ в своем ответе за подписью того же исполняющего обязанности главного врача Н. Педченко.

«По сути, происходило следующее: главный врач нарушала правила охраны труда. Ведь это ее задача – обеспечить на рабочем месте безопасную эксплуатацию оборудования. Когда мы написали такое письмо – то, на удивление, вопрос решился очень быстро. Больница нашла инвестора и приобрела новое оборудование», – комментирует юрист Ксения Онищенко.

«Мы долго ходили по кругу, но все же дождались новую стоматологическую установку. К 8 марта нам сделали такой подарок. Нашу затею не хотелось бросить ни разу. Ну, как можно все бросить, когда я мечтала, чтобы людям было комфортно и главное – безопасно, чтобы пациенты не слышали страшные звуки бормашины», – радуется Наталья Корчменко.

Теперь, добавляет переселенка, пациенты приходят в ее стоматологический кабинет не со страхом, а положительно настроены. И детям нравится – просто посидеть на новом кресле.