В «ДНР» за неделю произошло более 80 пожаров, есть погибший. Новости

В «ДНР» на пожаре за неделю погиб один человек. Был ликвидирован 81 пожар. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщили в «МЧС ДНР».

«За прошедшую неделю в республике подразделениями МЧС был ликвидирован 81 пожар, из них 23 – это горение сухой растительности. В результате пожара погиб один человек, других пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Отмечается также, что за неделю сотрудники «МЧС» спасли на пожаре шестерых человек. Произошло это в Горняцком районе Макеевки 20 апреля. «Люди оказались в зоне сильного задымления из-за возгорания в подъезде двухэтажного дома. Трое из спасенных – дети», – сообщили в «МЧС ДНР».