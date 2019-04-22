Вакцинация: В Минздраве рассказали, где можно будет делать прививки бесплатно. Новости

В Украине в начале лета частные медучреждения, врачи-ФЛП, которые заключили договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), получат вакцины по национальному календарю прививок, закупленные за средства госбюджета. Отдельные вакцины станут доступны и в частных роддомах. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«В начале лета в частных медицинских учреждениях и родильных домах появятся вакцины, закупленные за государственный счет, а следовательно, бесплатные для всех пациентов. Это регламентировано Приказом "Об утверждении Порядка распределения и передачи иммунобиологических препаратов (вакцин) и медицинских изделий, используемых для профилактических прививок" № 473 от 27.02.2019. Теперь распределение закупленных государством вакцин будет происходить по принципу "за ребенком", а не "за учреждением", как это было до сих пор», – говорится в сообщении.

Так, чтобы бесплатно вакцинироваться по национальному календарю прививок в частной клинике или у врача-ФЛП, ребенок или взрослый должны подписать декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром. Это можно сделать только в тех частных учреждениях, которые заключили договор с НСЗУ.

В частных роддомах и неонатологичних центрах также будут доступны для новорожденных вакцины БЦЖ и для профилактики гепатита В. Для получения этих вакцин в указанных учреждениях декларация с семейными врачами, терапевтами и педиатрами не нужна.

Бесплатно вакцинироваться можно будет:

в частных клиниках, заключивших договор с НСЗУ;

у семейных врачей, терапевтов или педиатров, которые имеют собственную практику (врачи-ФЛП) и сотрудничают с НСЗУ;

в частных роддомах и неонатологичних цетрах.

«В конце марта 2019 года МОЗ устранил еще один барьер для семейных врачей, терапевтов, педиатров, которые имеют собственную практику. Врачи первичного звена, которые оказывают медицинскую помощь как физические лица предприниматели, могут проводить вакцинацию. Так же изменились требования к местам проведения прививок: они соответствуют современным нормам и не содержат лишних ограничений», – отмечается в сообщении.

Кроме того, в ведомстве напоминают, что с апреля 2019 года частные клиники и врачи-ФЛП, имеющие контракт с НСЗУ, получили доступ к программе «Доступные лекарства». Это стало возможно благодаря внедрению электронного рецепта и перехода программы реимбурсации «Доступные лекарства» в НСЗУ. «Отныне не имеет значения, где проживает пациент и где рецепт был выдан. Пациенты смогут получать лекарства по рецепту в любой аптеке в Украине, участвующей в программе. А выписывать рецепты по программе смогут все врачи первичного звена, работающие в медучреждениях-партнерах НСЗУ: коммунальных, частных и врачей-ФЛП», – подытожили в Минздраве.

Напомним, в Украине обновлен Национальный календарь профилактических прививок – в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и международной практики.

Как сообщалось ранее, в Украине уже сегодня работают электронные услуги в системе здравоохранения eHealth.

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