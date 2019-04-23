В Мариуполе прикрыли подпольный цех по производству алкоголя (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) прокуратурой совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы (ГФС) разоблачен и ликвидирован подпольный цех по незаконному изготовлению спирта и алкогольных напитков. Открыто уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Как уточняется, незаконное производство алкогольных напитков организовал местный житель в 2017 году. По информации пресс-службы, во время обыска, проведенного в помещении цеха, были обнаружены и изъяты около 2 тыс. л этилового спирта, спиртных дистиллятов, более 300 л алкогольных напитков, а также специальное оборудование для массового производства алкоголя.

«По данному факту начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление спирта этилового, спиртовых дистиллятов, алкогольных напитков или других подакцизных товаров) УК Украины», – сказано в сообщении.

Санкция статьи предусматривает штраф от 1 тыс. до 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет, с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Читайте также: