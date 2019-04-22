В Украине утвердили показатель средней зарплаты для начисления пенсии, – ПФУ. Новости

В Украине утвержден показатель средней заработной платы для начисления пенсии за февраль текущего года. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

«Утвержден за февраль 2019 года показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для начисления пенсии, в сумме 8 328 грн 77 коп», – сказано в сообщении.

Напомним, Донецкая область по состоянию на январь этого года заняла второе месте по уровню зарплат в стране. На первом месте – Киев. В целом по Украине, средняя месячная зарплата на начало этого года составила 9,2 тыс. грн.

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