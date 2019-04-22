В Мариуполе активно ремонтируют дороги к храмам. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) активно идут работы по текущему ремонту дорог на подъездах к церквям и храмам. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

«Сотрудники коммунального предприятия "Мариупольавтодор" продолжают восстанавливать дорожное покрытие после зимнего сезона. Сейчас активно идут работы на подъездах к храмам и кладбищам в Кальмиусском и Центральном районах», – сказано в сообщении.

Так, по улице Светлой, что в Кальмиусском районе, проводят ямочный ремонт. Перед коммунальным предприятие стоит задача благоустроить подъезды к церквям и храмам до пасхальных праздников.

По словам начальника участка ремонта дорог «Мариупольавтодора» Виктора Ларина, разрабатывали план ремонтов учитывая пожелания жителей. «В работах задействовано две бригады и около пяти единиц техники. Уже отремонтировано около 220 м2 дорог по улицам Марьинской и Кальмиусской Центрального района. Заасфальтировали подходы к Новотроицкому кладбищу, скоро начнем работы на подъезде к Старокрымскому», – рассказал Виктор Ларин.

Как отмечается, к пасхальным праздникам планируют завершить текущие ремонты во всех районах Мариуполя.​