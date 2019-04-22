До 7 лет заключения грозит членам УИК в прифронтовом селе на Донетчине, где не открылся вовремя участок. Новости

В прифронтовом поселке Лебединское (Волновахский р-н, Донецкая обл.) членам участковой избирательной комиссии (УИК), которая открылась вчера, 22 апреля, с большим опозданием, грозит до 7 лет лишения свободы. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Донбасса, пишет « УНН » .

« Комиссия все же была сформирована, они вышли на работу. Однако, насколько мне известно, там проголосовал только один человек. Все избиратели, которые были закреплены за этой УИК, получили открепительные талоны и осуществили свое избирательное право в других УИК. Уголовное производство на сегодня открыто по части 3 статьи 157 – препятствование осуществлению избирательного права. Нарушителям грозит до семи лет лишения свободы. Информацию о количестве обвиняемых мы не можем предоставить » , – отметили в полиции.

Однако в полиции отмечают, что члены комиссии в свою защиту говорят, что им не выплатили заработную плату, а поэтому они отказались работать. « В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, чтобы выяснить, была ли там задолженность перед работниками УИК. Как сообщается, им должны деньги. По словам членов УИК, им не выплатили деньги за работу, и поэтому они не смогли сформировать комиссию. Однако, уже после обеда комиссия была сформирована. Не знаю, были это те же люди, или другие пришли » , – добавила представитель отдела коммуникации полиции.

Ранее сообщалось, что в прифронтовом поселке Лебединское (Волновахский р-н, Донецкая обл.) на избирательном участке, который 21 апреля в ходе второго тура выборов президента Украины не открылся вовремя, ситуация была урегулирована в течение дня.

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