До 7 лет заключения грозит членам УИК в прифронтовом селе на Донетчине, где не открылся вовремя участок. Новости

В прифронтовом поселке Лебединское (Волновахский р-н, Донецкая обл.) членам участковой избирательной комиссии (УИК), которая открылась вчера, 22 апреля, с большим опозданием, грозит до 7 лет лишения свободы. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Донбасса, пишет «УНН».
«Комиссия все же была сформирована, они вышли на работу. Однако, насколько мне известно, там проголосовал только один человек. Все избиратели, которые были закреплены за этой УИК, получили открепительные талоны и осуществили свое избирательное право в других УИК. Уголовное производство на сегодня открыто по части 3 статьи 157 – препятствование осуществлению избирательного права. Нарушителям грозит до семи лет лишения свободы. Информацию о количестве обвиняемых мы не можем предоставить», – отметили в полиции.
Однако в полиции отмечают, что члены комиссии в свою защиту говорят, что им не выплатили заработную плату, а поэтому они отказались работать. «В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, чтобы выяснить, была ли там задолженность перед работниками УИК. Как сообщается, им должны деньги. По словам членов УИК, им не выплатили деньги за работу, и поэтому они не смогли сформировать комиссию. Однако, уже после обеда комиссия была сформирована. Не знаю, были это те же люди, или другие пришли», – добавила представитель отдела коммуникации полиции.
Ранее сообщалось, что в прифронтовом поселке Лебединское (Волновахский р-н, Донецкая обл.) на избирательном участке, который 21 апреля в ходе второго тура выборов президента Украины не открылся вовремя, ситуация была урегулирована в течение дня.
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