Арест военнопленных украинских моряков в РФ: Защита подала апелляции . Новости

Защита военнопленных украинских моряков подала в надлежащий срок апелляционные жалобы на постановления Лефортовского районного суда Москвы о продлении сроков содержания под стражей в отношении военнопленных. Об этом сегодня, 22 апреля, заявил адвокат Николай Полозов в Facebook на странице «Защита военнопленных украинских моряков».

«Адвокаты обжаловали незаконные постановления суда первой инстанции, указав, что захваченные российскими властями военные моряки являются военнопленными и находятся под защитой III Женевской конвенции от 12 августа 1949 года "Об обращении с военнопленными" и не должны содержаться в СИЗО, так как это является длящимся конвенциональным нарушением со стороны российских властей», – отметил Полозов.

Он также сообщил, что в жалобах адвокаты указали, что российский суд не дал надлежащей оценки представленной защитой резолюции ПАСЕ, согласно которой в отношении моряков должны применяться нормы международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции, а также Доклад Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека, в соответствии с которым моряки наделены статусом военнопленных до тех пор, пока компетентный трибунал не примет иного решения.

Кроме того, защита обжаловала отказ суда передать дела на рассмотрение в военный суд, как того требует III Женевская конвенция. Также, в жалобах защита указала, что российский суд не принял во внимание обстоятельства иммунитета военных моряков.

Полозов уточнил, что, ожидается, что апелляционная инстанция – Московский городской суд – назначит даты рассмотрения апелляционных жалоб и проведет судебные заседания в мае.

Напомним, 25 ноября 2018 года российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

В связи с обострением ситуации с 26 ноября по 26 декабря в 10-ти областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположены на побережье Черного и Азовского морей, было введено военное положение. Президент Украины военное положение не продлил.

24 военнопленных украинских моряка, среди которых трое раненых, российские власти удерживали в аннексированном Крыму, а затем перевезли в Москву. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что статус украинских моряков как военнопленных, согласно Женевской конвенции, не позволяет обменивать их на преступников.

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