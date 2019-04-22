Для переселенцев повторная смена места голосования была ненужным бременем, – ОБСЕ. Новости

Для переселенцев повторная смена места голосования перед вторым туром выборов президента Украины была ненужным бременем. Об этом говорится в заявлении Международной миссии по наблюдению за выборами о предварительных выводах и результатах второго тура выборов президента Украины, опубликованном сегодня, 22 апреля, пресс-службой ОБСЕ.

«Для проведения второго тура списки избирателей были обновлены для отображения последних изменений. Избиратели имели ограниченное количество времени для проверки своих данных в списках избирателей онлайн и представления запросов о внесении изменений в отделы ведения реестра (ОВР). Избирателям, которые нуждались во временном изменении места голосования, необходимо было подать новый запрос, даже если они уже делали это для голосования в первом туре. Это создает ненужное бремя, особенно для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), избирателей за рубежом и лиц с инвалидностью. Несмотря на сжатые сроки и длинные очереди в некоторых ОВР, изменения места голосования были проведены ими эффективно», – говорится в заявлении.

При этом отмечается, что, несмотря на сжатые сроки и длинные очереди, которые видели в некоторых ОВР, было зарегистрировано 325 604 случая временного изменения места голосования, в том числе 75 607 из них – от ВПЛ. Общее количество ВПЛ в списках избирателей соответствовало количеству ВПЛ, зарегистрированных для голосования в первом туре.

«Выборы проходили в условиях вооруженного конфликта и других видов противостояния, которые продолжаются на востоке страны, и незаконной аннексии Крымского полуострова Российской Федерацией», – отмечается в заявлении.

В Международной миссии по наблюдению за выборами заявили, что выборы президента Украины 2019 года были «конкурентными и сопровождались уважением к фундаментальным свободам».

Напомним, по мнению экспертов, накануне парламентских выборов и на будущее Верховной Раде Украины необходимо усовершенствовать избирательное законодательство.

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