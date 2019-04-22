Жителей четырех сел Донетчины обеспечили доступом к питьевой воде, – ADRA Ukraine. Новости

В Донецкой области жители 4 сел получили доступ к питьевой воде благодаря проведенному ремонту колодцев. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает благотворительная организация ADRA Ukraine на своей странице в Facebook.

«Многие села используют колодцы, как основной источник водоснабжения, годами. Но некоторые из них уже давно нуждаются в ремонте. Поэтому, чтобы улучшить условия их использования, мы отремонтировали колодцы в 4 населенных пунктах Донетчины», – сказано в сообщении.

Так, в Волновахском районе проведен ремонт колодцев в Андреевке, селах Бугас, Калиновое, а также, в селе Приовражное Никольского района.

Отмечается, что благодаря ремонту колодцев обеспечен доступ к питьевой воде для 3 759 жителей сел Донецкой области. «В рамках проекта было отремонтировано 6 колодцев на сумму 460 тыс. грн. Ремонт включал в себя полную замену деревянного сруба, а сами колодцы были углублены и очищены», – сообщили в организации.

Уточняется, что работы проходили в рамках проекта «Улучшение состояния систем децентрализованного водоснабжения в Волновахском, Никольском, Марьинском и Мангушский районах Донецкой области».

Колодцы отремонтированы Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) совместно с благотворительной организацией АДРА Украины при финансовой поддержке правительства Германии.