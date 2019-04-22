В Латвии заведено три уголовных дела против «Черного Ленина», воюющего на стороне «ДНР». Новости

Служба госбезопасности (СГБ) Латвии начала три уголовных процесса в отношении гражданина Латвии Бенеса Айо, который принимает участие в вооруженном конфликте на востоке Украины. Об этом сообщил сам Айо в письме, пишут латвийские СМИ.

СГБ сообщает, что Айо находится в статусе подозреваемого и 26 апреля должен явиться для дачи показаний.

Уголовные процессы начаты по части 1 статьи 77 Уголовного закона (участие в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований), части 2 статьи 88 (публичные призывы к терроризму) и части 3 статьи 88 (вербовка лиц для совершения терактов). «В обвинении сказано, что я участвую в вооруженных операциях, нападая при этом на вооруженные силы Украины и подрывая территориальную целостность Украины. Такая моя деятельность, по мнению латвийского режима, противоречит нормам международного права, которое относится также и к Латвии», – комментирует ситуацию Айо.

Бенес Айо в своем письме отмечает, что в назначенный день на допрос в Ригу не явится и предлагает следователю провести дачу показаний посредством видеоразговора через мессенджер.

Как пишет изадние eadaily.com, Айо является потомственным гражданином Латвии со старообрядческими корнями. Он – сын российской жительницы Резекне и гражданина Уганды. Он получил в Латвийском университете образование биолога, вступил в местное отделение Национал-большевистской партии и принимал активное участие в ее деятельности.

В 2005 году в Латвии Айо уже был признан виновным в призывах к свержению государственной власти и приговорен к лишению свободы на 9 месяцев, но суд апелляционной инстанции позже заменил тюремный срок на денежный штраф в размере € 13 600.

Позже Бенес Айо, который, по его словам, испытывал проблемы с трудоустройством в Латвии (работодатели не хотели принимать активиста из страха перед его политическим бэкграундом), перебрался в Великобританию, где работал на стройке. В начале 2014 года Айо вступил в рядынезаконных вооруженных формирований (НВФ) Крыма, оттуда перебрался в неподконтрольный украинской власти Донецк.

14 мая 2014 года Айо был задержан в рижском аэропорту правоохранительными органами Латвии – после того, как его насильственно выдворили из Украины. В Латвии на него завели уголовное дело за пособничество «донбасским сепаратистам», но в январе 2015 года «Черный Ленин» сбежал из-под домашнего ареста и вернулся в «ДНР», гражданство которой было ему присвоено.