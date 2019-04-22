ВНО-2019: Как готовятся к тестированию в Мариуполе (Видео). Новости

В Украине заявки на участие в основной сессии Внешнего независимого оценивания (ВНО) уже подали более 354 тысячи украинцев. Это на 18 тыс. больше, чем в прошлом году. Такую информацию сегодня, 22 апреля, подает Украинский центр оценивания качества образования. Большинство – выпускники. В Мариуполе (Донецкая обл.) на основную сессию зарегистрировались почти 2 тысячи учеников.

Жительница Мариуполя одиннадцатиклассница Лолита Скороход хочет стать переводчиком, говорит, что знаний хватает. Изучает английский с четырех лет, поэтому к репетиторам не обращалась – все делает самостоятельно. «Я понимаю, что сейчас все зависит от меня. Поэтому я настойчиво повторяю правила по украинскому языку, повторяю историю Украины, английский язык. Но я считаю, что надо верить в себя, в свои силы», – поделилась она.

Мариупольчанин Александр Киор – будущий программист. Мечтает создать украинскую компьютерную игру. Но пока главное – подготовка к независимому оцениванию. Говорит, что преподаватель как следует натренировал, и интернет помогает. «Прохожу различные тесты на сайтах ВНО. Сайт osvita.ua, например. И в школе мы проходим много тестов до ВНО, пишем сочинения и различные виды занятий у нас проводятся», – говорит одиннадцатиклассник.

Учителя тоже готовятся, потому что вдруг что – именно с них спросят. Поэтому консультируются. «Как правильно инструктировать участников ВНО, как правильно проводить само тестирование, как подготовку проводить, как решать нестандартные ситуации», – объяснила методист методическо-консалтингового центра Анжелика Медведева.

Кто не успел зарегистрироваться на ВНО – имеет второй шанс. С 3 мая начнут прием заявок на дополнительную сессию. Прежде всего, ждут детей с временно неподконтрольных украинской власти территорий, которые учатся в украинских школах на дистанционном обучении. «Некоторые уже не первый год, некоторые с 9 класса, некоторые поступили с 10 класса, в 11. У нас уже отлажен механизм детей. Они обучаются по программе и выполняют все стандарты украинской школы, на электронной платформе в дистанционном режиме», – рассказала директор школы № 29 Лариса Быкова.

Таким ученикам выдадут украинские аттестаты. «О полном общем среднем образовании. Для этого необходимо было зачисленным быть на экстернат, либо на дистанционную форму обучения. Те дети, которые не могут вовремя добраться для прохождения основной сессии, их регистрируют на дополнительную», – объяснила главный специалист департамента образования Елена Бузлама.

Напомним, что тестирование по предметам ВНО в этом году начнется 21 мая – экзаменом по математике.

Как сообщалось ранее, на ВНО в этом году зарегистрировались 1 169 абитуриентов с временно неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей.

Источник: ТК «Донбасс»

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