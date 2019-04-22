В зоне ООС большинство военнослужащих проголосовали за Порошенко. Новости

Действующий президент Украины Петр Порошенко с небольшим отрывом победил своего оппонента Владимира Зеленского при голосовании на выборах в воинских частях Луганской и Донецкой областей. Такие данные со ссылкой на информацию после обработки 98% бюллетеней приводит Kyivpost, пишут « Вести ».

Порошенко выиграл в 46 из 79 специальных избирательных участков для военнослужащих в Донецкой и Луганской областях, получив не менее 17 379 голосов, или 48,7%.

Зеленский получил не менее 16 489 голосов, или 46,2%, и победил в 33 военных избирательных участках.

Указывается, что более 35 тыс. солдат и офицеров в Донбассе проголосовали во втором туре выборов. Разница между кандидатами составила 890 голосов.

При этом большое количество бюллетеней (до 5%) в зоне боевых действий было испорчено. На национальном уровне этот показатель существенно меньше и составляет 2,31%.

Как сообщалось ранее, согласно данным «Национального экзитпола», на выборах президента Украины Владимир Зеленский набирает 73,0% голосов, а Петр Порошенко – 25,5%.